La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a rencontré la délégation conduite par la ministre d’Etat du Royaume-Uni pour le commerce et la promotion des exportations

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, a rencontré jeudi 14 décembre Baroness Rona Fairhead, ministre d’Etat du Royaume-Uni pour le commerce et la promotion des exportations, co-présidente de la Commission intergouvernementale.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a noté que le déplacement de Baroness Rona Fairhead, ministre d’Etat du Royaume-Uni pour le commerce et la promotion des exportations, co-présidente de la Commission intergouvernementale, servirait au développement des relations bilatérales. Soulignant que l’Azerbaïdjan avait tissé des relations de coopération avec la Grande-Bretagne dans un certain nombre de domaines après avoir restauré son indépendance, la première vice-présidente a mis l’accent sur les liens dans le secteur pétro-gazier et a indiqué la coopération du groupe britannique BP dans ces relations. «Le groupe BP opère en Azerbaïdjan depuis plus de 20 ans. Cette coopération est très appréciée dans notre pays», a estimé Mehriban Aliyeva, ajoutant qu’une nouvelle phase du projet Azéri-Tchirag-Gunechli avait commencé et un nouvel accord avait été signé. Cela montre que la coopération actuelle est conforme aux intérêts de la Grande-Bretagne et de l’Azerbaïdjan. «La société BP est le principal investisseur dans le projet de Chahdeniz-2. Le projet de TANAP s’achèvera l’année prochaine. Avec ces projets, l’Azerbaïdjan contribue à la sécurité énergétique de l’Europe», a-t-elle fait savoir.

Indiquant la nécessité d’établir à l’avenir une coopération large et réussie dans les différentes filières de l’économie, y compris le secteur non pétrolier, Mehriban Aliyeva a porté à l’attention qu’il y avait de grandes perspectives pour la croissance du chiffre d’affaires, l'extension de la collaboration dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture, des hautes technologies et des transports. La première vice-présidente s’est déclarée convaincue que ce déplacement offrirait de nouvelles opportunités en termes de coopération.

Soulignant en particulier la coopération dans le domaine humanitaire pour que les deux peuples se connaissent mieux, Mehriban Aliyeva a dit que les relations éducatives entre les deux pays s’étaient élargies ces dernières années, l’enseignement s'effectuait en anglais dans 16 écoles du pays et des centaines d’Azerbaïdjanais faisaient leurs études en Grande-Bretagne.

Quant à l’existence de nouvelles possibilités pour la coopération entre les deux pays dans le domaine culturel, M. Aliyeva a marqué que des relations de haut niveau avaient été nouées entre le Ministère de l’Education azerbaïdjanais et l’Université d’Oxford. «Je salue nos liens bilatéraux», a dit la première vice-présidente, se disant convaincue qu’une coopération plus étroite conforme aux intérêts mutuels s'établirait à l’avenir.

Baroness Rona Fairhead a exprimé sa reconnaissance pour l’hospitalité qui lui avait été réservée en Azerbaïdjan. Elle a abordé les entretiens qu’elle avait tenus en Azerbaïdjan et a indiqué l’importance des discussions menées en vue d’élargir et de renforcer encore davantage les relations bilatérales.