Des entrepreneurs azerbaïdjanais et trucs élargissent la coopération réciproque

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et la Chambre de commerce et d'industrie de Van de la Turquie ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération réciproque.

Le mémorandum prévoit le soutien à l’activité des entrepreneurs d’Azerbaïdjan et de la ville de Van, à leurs investissements et à l’élargissement de la coopération mutuelle.