L’AZERTAC présente : Médias et défis de l’époque

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

L’AZERTAC, Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan, a publié un livre intitulé « Médias et défis du temps » qui met en lumière les documents du 5ème Congrès mondial des agences de presse et de la 16ème Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), co-organisés par la Fondation Heydar Aliyev et l’AZERTAC à Bakou en novembre 2016.

Le livre paru en anglais et en azerbaïdjanais offre un certain nombre d'idées intéressantes et de points remarquables sur les défis auxquels sont confrontés les médias modernes, les nouvelles solutions et l'application des technologies de l'information avancées.

Le livre comporte des avis et des discours prononcés lors des événements par les dirigeants de médias bien connus comme Clive Marshall, PDG de l'agence Press Association, Sergueï Mikhaïlov, directeur général de l'agence de presse russe TASS, Abdullah bin Fahd Al-Hussein, président de l’Agence de presse saoudienne, Jonas Eriksson, président de l'Alliance européenne des agences de presse (EANA), Sheikh Mubarak Al-Duaij Al-Sabah, président de la Fédération des agences de presse arabes (FANA), John Daniszewski, vice-président de l’agence Associated Press, et Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC.

Les discours du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, et de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, dans lesquels ils soulignent l'importance internationale de ces deux événements, ont aussi été inclus dans le livre qui présente également le texte intégral de l’allocution du président Ilham Aliyev lors de la cérémonie d'ouverture du 5ème Congrès mondial des agences de presse et de la XVIe Assemblée générale de l’OANA, ainsi que ses avis lors de sa rencontre avec un groupe de participants de ces événements.

Dans l’ouvrage, il y a de nombreuses photos reflétant le travail du 5ème Congrès mondial des agences de presse et de la XVIe Assemblée générale de l’OANA.

L'auteur de l’idée et le designer du livre est le directeur général de l'AZERTAC Aslan Aslanov.