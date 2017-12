Environ 23 projets réalisés avec succès entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Environ 23 projets ont été réalisés avec succès entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne. 89% des employés de BP sont des citoyens azerbaïdjanais. C’est ce qu’a déclaré aux journalistes Baroness Rona Fairhead, ministre d’Etat du Royaume-Uni pour le commerce et la promotion des exportations, co-présidente de la Commission intergouvernementale.

«La coopération entre nos deux pays est à un niveau très élevé. Le soutien des Etats a une grande importance dans le renforcement des liens entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne. Nous coopérons non seulement dans le secteur pétro-gazier, les secteurs du tourisme, de l’éducation et de l’agriculture ont été choisis comme prioritaires pour la coopération», a avancé la ministre britannique.