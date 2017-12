Les relations énergétiques azerbaïdjano-britanniques au menu des discussions

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Les relations énergétiques azerbaïdjano-britanniques ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre de Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, avec la délégation conduite par Baroness Rona Fairhead, ministre d’Etat du Royaume-Uni pour le commerce et la promotion des exportations, co-présidente de la Commission intergouvernementale. Les perspectives de coopération en matière de sources d'énergie renouvelables et pétro-gazière ont été examinées lors de la rencontre.

Perviz Chahbazov a noté que le secteur pétro-gazier occupait une position importante dans l’économie de l’Azerbaïdjan durant de nombreuses années, ajoutant que des réformes étaient effectuées pour la diversification de l’économie et le développement du secteur non pétrolier.

Mme Baroness Rona Fairhead a exprimé le soutien de son pays aux projets réalisés par l’Azerbaïdjan dans le secteur énergétique avec la participation de BP et à l’achèvement du Corridor gazier Sud. Elle s’est intéressée aux travaux et aux projets effectués par l’Azerbaïdjan en matière d’utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables dans l'approvisionnement énergétique durable

Un échange de vues a eu lieu sur la coopération énergétique azerbaïdjano-britannique.