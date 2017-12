Une conférence internationale finale aura lieu dans le cadre de l’Année de solidarité islamique

Bakou, 15 décembre,

La Direction des Musulmans du Caucase organisera le 21 décembre une conférence internationale finale sur le thème « 2017, Année de solidarité islamique : le dialogue interreligieux et interculturel » à Bakou.

La conférence qui sera organisée par le Comité d’Etat en charge de la Diaspora rassemblera plus de 200 scientifiques, personnalités religieuses, publiques et politiques de plus de 40 pays et de 8 organisations internationales.

Il est à noter que dans le cadre de l’Année de solidarité islamique, des événements internationaux ont eu lieu à Bakou, en Finlande, en Iran, en Turquie, en Ouzbékistan, en Espagne, en Russie et au Nakhtchivan.