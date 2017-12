Un article sur l’Azerbaïdjan publié sur un site ligérien

Une délégation française s’est rendue à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, dans le but d’entamer d’éventuels échanges avec ce pays. Des ligériennes faisaient partie du voyage : immersion dans le "Land fire"

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

Un article sur l’Azerbaïdjan a été publié sur le site ligérien Zoomdici.fr.

L’AZERTAC présente le texte intégral de l’article.

« On ne choisit pas ses voisins »

La mer Caspienne baigne les côtes Est de l’Azerbaïdjan. Au sud, c'est l’Iran. Un voisin souvent turbulent mais avec lequel les relations restent stables. Au Nord, le géant russe rêve de retrouver sa puissance d'avant en engloutissant les pays ex-soviétiques. Et enfin, à l’Ouest, l’Arménie, fidèle de la Russie, avec qui le confit en vient régulièrement aux armes (le Nord du pays, dit le « Haut-Karabagh » étant convoité par les Arméniens).

« On ne choisit pas ses voisins » résume M. Amirbayov, assistant de la première vice-présidente azerbaïdjanaise. C’est en jonglant avec ces susceptibilités que ce petit territoire montagneux, parfois sous-estimé, tente de faire sa place.

Du pétrole et des tapis

L’Azerbaïdjan est connu pour son pétrole et ses tapis. Si l’un raconte l’Histoire du pays en images, l’autre permet une complète indépendance. Préserver une autonomie politique grâce à une autonomie économique évite bien souvent de se prendre les pieds dans le tapis !

Une liaison entre la Loire et Baku

Dix personnes, âgées de 23 à 38 ans se sont rendues, cet hiver, cinq jours à Baku dans le but de découvrir ce pays aux dix millions d’habitants. Auriane Gourbeyre, attachée parlementaire du député ligérien Julien Borowczyk était du voyage. Son but : envisager une liaison entre ce pays et notre département notamment par l’agriculture. Un projet qu’elle a soumis à l’ambassadrice française sur place, ainsi qu'à l’assistant de la première vice-présidente et différents parlementaires. Le député En Marche, déjà membre des « Amis de l’Azerbaïdjan» devrait inviter prochainement dans notre Forez l’ambassadeur azerbaïdjanais. En découlera, peut-être, de futurs échanges azerbaïdjano-ligériens.

Loin des yeux près du coeur

Malgré les 3800 km qui séparent Baku de Paris, la relation entre les deux cultures est ancienne. Le premier président azerbaïdjanais est enterré sur notre territoire, réfugié après l’invasion des bolchéviques dans les années 1900. L’Azerbaïdjan joue également un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Europe. 85% de l’exportation du pétrole et des gaz de ce pays vont vers l’Est. « Notre but, c’est de tourner la page sur ces richesses » explique cependant M. Amirbayov. « Donner une nouvelle image au pays et s’ouvrir à d’autres horizons ». L’Azerbaïdjan, pays laïque et démocratique en 1918 (avant d’intégrer l’URSS) est inspirant. La coexistence religieuse y est omniprésente : « C'est un multiculturalisme qui fonctionne très bien. »