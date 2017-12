Fonds monétaire international : le secteur hors hydrocarbures devrait augmenter de 4% en Azerbaïdjan en 2018

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

Les perspectives de croissance sont positives à court terme. Avec l'expansion des investissements publics et des dépenses sociales, le secteur hors hydrocarbures devrait augmenter de 4% en 2018, a rapporté dans un communiqué Mohammed El Qorchi, responsable de la mission du Fonds monétaire international pour l’Azerbaïdjan.

En séjour à Bakou du 30 novembre au 14 décembre afin de mener des discussions dans le cadre des consultations de 2018 au titre de l'article 4, le responsable de la mission du Fonds monétaire international pour l’Azerbaïdjan, Mohammed El Qorchi, a souligné que l'économie azerbaïdjanaise s'était stabilisée en 2017 grâce à une politique macroéconomique active et à des prix du pétrole plus élevés. Le secteur hors hydrocarbures a commencé à se développer grâce à la relance des secteurs tertiaire et agricole.

Dans le communiqué, il est également noté que la création d’un nouveau fonds d'assurance pour fournir des prestations de chômage, la réforme des retraites et le passage à des programmes actifs du marché du travail ont apporté des améliorations notables à la protection sociale et au marché du travail en Azerbaïdjan.

Enfin, l'équipe a remercié les autorités azerbaïdjanaises pour les discussions franches et sincères ainsi que leur hospitalité.