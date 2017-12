L’AZERTAC et Kazinform peuvent coopérer plus étroitement aux plateformes internationales VIDEO

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

L’AZERTAC et l’agence kazakhe Kazinform ont l’intention de porter leurs relations partenariales poursuivies depuis de longues années à un nouveau niveau et de les approfondir encore davantage.

Les perspectives des relations entre les deux principales agences de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan ont fait l’objet de discussions lors d’une rencontre tenue entre Aslan Aslanov, directeur générale de l’AZERTAC, et Bibinor Tanelbaïeva, rédactrice en chef de Kazinform.

L’importance des activités conjointes au sein des organisations médiatiques internationales ont été mises en valeur lors de la rencontre organisée à l’AZERTAC. Il a été noté qu’il existait de réelles opportunités pour que les principales agences d’information des deux pays coopèrent plus étroitement et plus efficacement aux plateformes internationales. « L’AZERTAC préside actuellement le Congrès mondial des agences de presse, l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et l’Union des agences d’information des pays turcophones. L’agence Kazinform a été élue au Comité technique lors de la 13ème Assemblée générale de l’OANA organisée à Bakou l’année dernière. L’AZERTAC est prête à apporter toute aide nécessaire à l’agence kazakhe pour élargir ses activités au sein de cette organisation », a déclaré le directeur général Aslan Aslanov.

Bibinor Tanelbaïeva a fait savoir que l’agence Kazinform était elle aussi intéressée par la coopération plus étroite avec l’AZERTAC au sein des organisations internationales et soutenait la réalisation des projets conjoints.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les moyens d’intensifier les liens, ainsi que les tendances de développement des médias contemporains.