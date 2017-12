La Croix publie un article sur des églises chrétiennes en Azerbaïdjan

Paris, 18 décembre, AZERTAC

«Au pied du Grand Caucase courent les vergers. À l’automne, des étals surchargés y proposent pommes, poires, grenades, raisins, confitures et aussi d’étranges disques translucides de pâte de fruits. Des cépages renommés comme le saperavi y donnent de précieux nectars.

Ici ou là, des vestiges de forteresses hérissées vers le ciel rappellent leur rôle protecteur passé et les bourgs recèlent des trésors architecturaux. La nouvelle Gabala, ville la plus riche du pays après Bakou, s’y dresse à quelques kilomètres de l’ancienne, qui fut un poste stratégique sur la route de la soie.

Nommée jadis Kabalaka, elle était la capitale du royaume d’Albanie du Caucase : fondé, là, plusieurs siècles avant J.-C. par les Caucasiens sur les décombres de l’empire d’Alexandre le Grand, ce royaume a persisté jusqu’à la conquête par les Arabes au IXe siècle. Ses habitants, les Udins, parlaient une langue très spécifique et étaient chrétiens. En témoignent d’émouvantes églises, dont la fréquentation augmente ces dernières années dans cette région désormais peuplée à 50 % de musulmans.

Les vestiges de l’ancien royaume d’Albanie

Prenons celle de Cotari. En pierre, joliment rénovée, elle est surmontée par un clocher pointu. Dans la salle paroissiale, des photos témoignent de la vitalité et de l’attachement aux traditions de la communauté chrétienne. En revanche, à Bulun, la jolie église à coupole qui jouxte un cimetière, est mal en point. La communauté udine cherche des fonds pour la restaurer.

Un peu plus loin, tapi à 700 mètres d’altitude, Cheki (200 000 habitants) était aussi, jadis, une étape sur la route de la soie. En témoignent encore deux caravansérails. C’est devenu un lieu de villégiature prisé en raison de la beauté de ses paysages, de la qualité de ses pâtisseries orientales, de son artisanat et de son architecture.

Son palais est un bijou du XVIIIe siècle : vitraux multicolores, plafonds en pièces de bois assemblés sans clou ni colle, fresques aux motifs de fleurs et d’animaux et aussi de scènes de bataille (2 000 personnages !) inspirées des miniatures persanes. C’était la résidence d’été de Chalabi Khan dit Mushtag, fondateur du khanat (principauté) de Cheki et poète.

L’église, construite en 313 à l’emplacement d’un temple zoroastrien, a été agrandie, elle, plusieurs fois et dotée d’une coupole au XIIe siècle. Dans la crypte sous l’abside, reposent des squelettes géants. Leur analyse a révélé que les Albanais du Caucase étaient très grands, blonds et avaient des yeux clairs».