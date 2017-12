Bakou, 18 octobre, AZERTAC

La chaîne de télévision «Euronews» a diffusé un reportage sur l’édition 2017 de Bakutel qui s’est déroulée à Bakou.

Dans le reportage où on parle de l’importance du salon, le président Ilham Aliyev a répondu à une question du journaliste de l’Euronews.

L’AZERTAC présente le résumé du reportage.

Il est noté que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont les stars de l’édition 2017 de Bakutel, le salon international des télécommunications et des technologies de l’information qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. La tendance en 2017, c’est de combiner les deux pour innover et trouver de nouvelles applications. Les lunettes chirurgicales connectées, par exemple, aident les chirurgiens à mieux visualiser les traits du visage du patient pendant une opération.

«Le concept de ce projet c’est de combiner l’anatomie virtuelle avec l’anatomie réelle du patient opéré. Pendant l’opération si vous portez ces lunettes vous pouvez voir l’anatomie interne du patient en regardant à travers la peau du visage, vous pouvez voir le squelette facial, les muscles, les nerfs, les vaisseaux et ainsi de suite», a expliqué Ismayil Farzaliyev, médecin de l’Université de Médecine d’Azerbaïdjan.

L’auteur souligne que la réalité virtuelle est un élément-phare dans le monde du jeu vidéo, mais cette technologie s’applique beaucoup plus dans d’autres domaines.

«La plateforme que nous voyons ne sert pas seulement pour les jeux. Notre entreprise a commencé à développer des plateformes spéciales pour la médecine, pour des entraînements par exemple sur des incendies», a expliqué Aygun Hasanova, porte-parole de «Phobia VR».

Il est souligné que 192 entreprises venues de 20 pays ont participé à la 23e édition du salon. Plusieurs solutions informatiques ont été trouvées dans l’univers des starts-up. Wand, par exemple est un stylo intelligent qui pourrait intéresser les étudiants pour la prise de note.

«Wand est un appareil électronique qui envoie chaque trait de stylo sur une application smartphone grâce au bluetooth. L’encre commence à s’évaporer au bout de 30 minutes mais pendant ce temps les données ont été sauvegardées sur nos serveurs et sur notre application», a expliqué Eltchin Aghazadé, chef de projet chez «Wand».

Selon un rapport de 2016, pour diversifier son économie l’Azerbaïdjan devrait continuer à développer le secteur des technologies de l’information et de la communication qui a toujours un fort potentiel de croissance, a ajouté l’auteur du reportage.

«Développer des technologies de l’information et de la communication est l’une des priorités absolues de notre pays. Nous allons continuer à diversifier notre économie. Développer les technologies de l’information et de la communication (TIC) est très important», a détaillé Ilham Aliyev, président d’Azerbaïdjan, en répondant à la question du journaliste de l’Euronews.

Il y est également porté à l’attention que selon le rapport international des télécommunications, Baku arrive 65ème sur 176 pays en ce qui concerne le développement des technologies de l’information et de la communication. Pour aller plus loin et développer encore ce secteur, le pays a mis en place une stratégie sur 3 ans.