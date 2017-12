Deuxième conférence nationale sur le modèle de l’ONU à Bakou

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

La deuxième conférence nationale sur le modèle de l’ONU (MUN) a entamé ses travaux lundi 18 décembre à Bakou.

La conférence a rassemblé plus de 250 jeunes de plus de 20 établissements d’enseignement supérieur et écoles du pays.

Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports, Youssif Mammadaliyev, chef du département de la politique de jeunesse et des sports de l’Administration présidentielle, Ghulam Isaczai, coordinateur résident de l’ONU en Azerbaïdjan et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Djeyhoun Bayramov, vice-ministre de l’Education, Fouad Mouradov, président de la commission de la jeunesse et des sports du Milli Medjlis, sont intervenus à l’ouverture de la conférence. Ils ont parlé de la grande importance de cette conférence pour le développement de la jeunesse, leur participation dans les débats globaux, pour transmettre leurs points de vue et justifier leurs positions.

La conférence a lieu dans le cadre d’un projet conjoint du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du Programme des Nations Unies pour le Développement.

L’un des objectifs principaux de la conférence et du projet consiste à institutionnaliser le mouvement du modèle de l’ONU en Azerbaïdjan, mettre en place des clubs MUN dans des établissements d’enseignement supérieur et créer un réseau qui les connectera.

Il a été noté que le travail des 3 commissions de l’ONU serait simulé en marge de la conférence lors de laquelle les thèmes «Le Conseil de sécurité de l’ONU – la situation en Birmanie», «La Banque mondiale – le statut de la crypto-monnaie : perspectives et risques» et «L’Organisation mondiale de la Santé – impact des changements climatiques sur la santé humaine» feront l’objet de discussions.

Puis, a été projetée une vidéo sur la conférence «Le modèle de l’ONU».

La conférence qui se terminera le 21 décembre a poursuivi ses travaux en panels.