La 10e session de l’AP de GUAM s’est terminée

Tbilissi, 18 décembre, AZERTAC

La 10ème session annuelle de l’Assemblée parlementaire (AP) de GUAM, organisée à Tbilissi, a touché à sa fin.

La session s’est soldée par l’adoption d’une déclaration, de la signature d’une déclaration conjointe entre l’AP de GUAM et l’Assemblée balte.

La déclaration indique que l’AP de GUAM joue un rôle important dans le système des relations internationales. Les relations réciproques entre les parlements des Etats membres de l'AP de GUAM ont été intensifiées et la solidarité renforcée. Les membres de l'Assemblée parlementaire apprécient hautement le rôle des organisations parlementaires régionales et internationales dans le développement de la coopération interrégionale.

De sérieuses préoccupations sont exprimées dans la déclaration au sujet des conflits non résolus dans les Etats membres de GUAM. Il est noté que l'Assemblée parlementaire a une fois de plus démontré sa position ferme et constante dans l'espace de GUAM concernant le règlement des conflits dans le cadre du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues.

L'AP de GUAM a exhorté la communauté internationale à faire des efforts continus pour résoudre rapidement les conflits existants sur la base des principes internationaux.

Le document indique qu’un accord a été obtenu pour approfondir encore davantage la coopération interparlementaire et développer les relations entre les parlementaires dans le cadre de GUAM.

La présidence à l’AP de GUAM est passée de la Géorgie à la Moldavie.