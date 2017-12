Les médias soudanais aspirent à coopérer avec l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

L’AZERTAC est prête à partager son expérience et tisser des relations de coopération avec les médias de la République du Soudan, a souligné Aslan Aslanov, directeur général de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan, lors de la rencontre avec les représentants d’un certain nombre de chaînes de télévision et de journaux, ainsi que d’entreprises touristiques du Soudan.

Pendant la rencontre qui a réuni les journalises des chaînes de télévision «Elshorog», «Sudania24», «Blue Nil», des journaux «Al-Michar» et «Opinion publique», ainsi que de l’entreprise touristique «Abnos Co», il a été noté que les médias avaient besoin de nouer des liens étroits pour rapprocher les deux pays. Le directeur général Aslan Aslanov a fait savoir que l’AZERTAC, en tant que présidente du Congrès mondial des agences de presse, de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique, ainsi que membre de l’Alliance européenne des agences de presse, était parvenue à tisser des relations avec plus de 100 agences de presse.

«Notre agence collabore également avec les chaînes de télévision et les journaux de différents pays. A cet égard, l’AZERTAC est disposée à nouer des liens, réaliser des projets conjoints avec l’agence de presse nationale, les télévisions et les journaux soudanais. Cela permettrait à nos deux peuples de mieux se connaître», a ajouté le directeur général.

Les invités ont également été informés sur le chemin de développement de l’Azerbaïdjan après la restauration de son indépendance. İl a été noté que la stratégie de développement définie par le leader national Heydar Aliyev était poursuivie par le président Ilham Aliyev. La ville de Bakou est devenue un endroit où sont débattus de nombreux problèmes globaux préoccupant le monde entier. Des titulaires du prix Nobel, des hommes d’Etat et des diplomates participent activement aux forums internationaux prestigieux qui s’y déroulent. En novembre 2016, environ 200 représentants et experts de plus de 80 pays s’étaient réunis à Bakou pour le Congrès mondial des agences de presse.

Mme Ikram Mohammed Abdalla, employée de la chaîne de télévision «Elshoroog», a dit qu’à ce moment-là, le Soudan essayait d’utiliser plus largement les opportunités des médias pour s’ouvrir au monde. «Nous voulons beaucoup l’établissement des relations avec l’AZERTAC qui a une riche expérience en la matière et préside les prestigieuses organisations médiatiques internationales. Je pense que vous pouvez nous aider beaucoup quant à l’échange d’expériences», a-t-elle marqué.

Puis, les invités soudanais ont été mis au courant de l’infrastructure touristique du pays.

Un échange de vues a ensuite eu lieu sur les tendances de développement, les possibilités de la mise en œuvre des projets conjoints et l’organisation des visites mutuelles.

Les journalistes soudanais se sont également familiarisés avec l’activité de la rédaction de la photographie et du service multimédia.