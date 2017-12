Kestutis Jankauskas : Les travaux concernant la signature de l’accord entre l’UE et l’Azerbaïdjan se poursuivent

Bako, 18 décembre, AZERTAC

Les travaux concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a déclaré Kestutis Jankauskas, chef de la Représentation de l’UE en Azerbaïdjan, dans son intervention lors d’une réunion consacrée à la Journée internationale des migrants à Bakou.

Il a souligné que l’UE voulait effectuer des projets avec le Service national des migrations et le Service national de protection des frontières. «Nous voulons que plus d'Européens viennent en Azerbaïdjan et plus d'Azerbaïdjanais aillent en Europe. Nous voulons élargir notre coopération dans ce domaine», a-t-il ajouté.