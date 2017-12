Le développement des liens Azerbaïdjan-UE au menu des discussions

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, les résultats du Sommet du Partenariat oriental tenu à Bruxelles, la coopération en matière d’énergie et de transport et les liens avec le Parlement européen ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre d’Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, avec Jan Zahradil, président de l’Alliance des conservateurs et des réformistes européens, membre du Parlement européen.

Elmar Mammdyarov a abordé le processus de négociations concernant l’accord sur le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et l’UE. Il s’est dit convaincu que ce document créerait une base importante pour le développement harmonieux des relations bilatérales.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.