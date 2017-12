L’ambassadeur de Russie en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec l’ambassadeur de Russie à Bakou Vladimir Dorokhine qui arrive prochainement au terme de son mandat.

Lors de l’entretien, ils se sont félicités du niveau actuel des relations et de l’échange des visites de haut niveau entre les deux pays.

Le diplomate a fait savoir qu’il avait travaillé sans cesse pour le renforcement des liens bilatéraux azerbaïdjano-russes durant son mandat. L’ambassadeur s’est dit convaincu que les relations entre les deux pays se poursuivrait et l’expérience acquise serait utilisée pour les intérêts des deux Etats et des deux peuples. Vladimir Dorokhine a souhaité plein succès au gouvernement azerbaïdjanais pour la stabilité et le progrès du pays.

Le ministre azerbaïdjanais a indiqué que Vladimir Dorokhine avait contribué au développement des relations entre les deux Etats. Il a remercié l’ambassadeur et lui a souhaité plein succès dans ses activités futures.