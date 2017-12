Le président de la République signe un décret portant assurance de l’activité de l'AZERTAC

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé un décret portant assurance de l’activité de l'Agence d'information nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC).

Conformément au décret, le Règlement de l’AZERTAC a été approuvé. La mise en œuvre des pouvoirs du fondateur est confiée au Président de la République, au Conseil des Ministres et à l'Agence elle-même.

Les fonds règlementaires initiaux de l'Agence sont constitués pour le compte du budget de l’Etat et constituent 25 millions de manats. Le conseil d'administration de l'AZERTAC est composé de 5 membres. La nomination et la révocation du président et des vice-présidents du conseil d’administration sont effectuées par le président de la République d'Azerbaïdjan.

Le Règlement de l'Agence reflète l’objectif et les orientations de l’activité de l'AZERTAC, ses engagements et ses droits, sa gestion, ses fonds règlementaires, ses biens et les bases de son activité financière et d'autres questions.