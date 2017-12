Entretien du président Ilham Aliyev avec Malcolm Hoenlein

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce mercredi Malcolm Hoenlein, directeur général de la Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines.

Malcolm Hoenlein a évoqué avec plaisir ses précédentes rencontres avec le Président Ilham Aliyev. « Chaque fois que je visite Bakou, je suis profondément impressionné par les changements et le développement que j’y vois. Je suis ravi de pouvoir participer à la conférence internationale «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel» à se tenir à Bakou », a-t-il déclaré.

Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de la participation du directeur général de la Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, Malcolm Hoenlein, à la conférence internationale «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel» et s’est dit convaincu qu’elle contribuerait au renforcement des liens entre les religions et les nations.

Il a été noté que toutes les conditions avaient été créées pour que les représentants de toutes les nations et religions, la communauté juive y comprise, vivent dans la paix et la prospérité en Azerbaïdjan, que le climat multiculturel établi dans le pays constituait un modèle et Bakou était déjà devenu un espace accueillant des événements internationaux réputés.

Au cours de l’entretien, il a également été noté que les relations azerbaïdjanaises et américaines s’étaient développées avec succès dans divers domaines.