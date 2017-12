Rencontre du président azerbaïdjanais avec le président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique VIDEO

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, mercredi 20 décembre, le rabbin Marc Schneier, président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique.

Lors de l’entretien, la rencontre du président Ilham Aliyev avec le rabbin Marc Schneier à New York a été évoquée avec plaisir.

Au cours de l’entretien, l'importance de la conférence internationale «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel» à Bakou a été mise en valeur pour rapprocher encore davantage les peuples et les nations et d’élargir les relations de coopération, affirmant que le multiculturalisme constituait l'une des priorités de la politique de l’Etat en Azerbaïdjan, il a été noté que les représentants de toutes les religions et les cultures, y compris la communauté juive, vivaient dans une ambiance amicale en Azerbaïdjan.

Les parties ont également souligné que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis se développaient avec succès.