Natalia Veselova: L’alliance Azerbaïdjan-Ukraine s’approfondira davantage en 2018

Kiev, 21 décembre, AZERTAC

Les relations d’alliance stratégique entre l’Azerbaïdjan et l’Ukraine se renforcent et s’élargissent sans cesse. On peut considérer comme réussie l’année 2017 en termes d’approfondissement de la coopération entre les deux pays. C’est ce qu’a déclaré Natalia Veselova, députée de la Rada suprême d’Ukraine.

Selon elle, Bakou et Kiev se mettent à l’unisson dans tous les processus.

«Je suis convaincue qu’en 2018, l’alliance Azerbaïdjan-Ukraine s’approfondira davantage et notre chiffre d’affaire s’accroîtra. Les deux pays ont le potentiel pour cela», a-t-elle conclu.