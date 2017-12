Rencontre du président Ilham Aliyev avec le grand mufti de l’Egypte VIDEO

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré ce jeudi le grand mufti d’Egypte Shawki Ibrahim Allam.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Egypte se développaient avec succès. Soulignant l'importance de la conférence internationale portant sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel», le chef de l'Etat a exprimé sa satisfaction de la participation de l'Egypte à cet événement. Le président Ilham Aliyev a dit que cette conférence constituait une grande contribution au renforcement de la solidarité islamique et a mis en valeur l'importance de la réunion des dirigeants religieux, qualifiant la participation des grandes délégations à cette conférence d’indicateur de la solidarité islamique.

Le grand mufti d’Egypte, Shawki Ibrahim Allam, s’est dit profondément impressionné par les processus de développement en Azerbaïdjan et a noté que tout cela avait été obtenu grâce à la politique clairvoyante du dirigeant du pays. Abordant l'importance de la conférence internationale sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel», tenue à Bakou, Shawki Ibrahim Allam a souligné qu'elle servait à rapprocher encore davantage les différentes religions et civilisations.