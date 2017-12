Le président Ilham Aliyev a reçu le directeur général de l’ISESCO VIDEO

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi après-midi Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l’ISESCO.

Le directeur général de l’ISESCO, Abdulaziz Othman Altwaijri, a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat pour son soutien à l’organisation exceptionnelle de la conférence internationale portant sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel» tenue à Bakou. Abdulaziz Othman Altwaijri a souligné l’importance de la présence des représentants de différentes religions venus de divers pays du monde à cette conférence. Il a fait savoir que le discours substantiel que le président Ilham Aliyev avait prononcé lors de la conférence revêtait une grande importance.

Pour sa part, le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les paroles agréables et a mis l’accent sur l’importance de la participation d’Abdulaziz Othman Altwaijri à cette conférence. Le chef de l’Etat a hautement apprécié la position équitable sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabagh dont le directeur général de l’ISESCO avait fait preuve lors de son intervention à la conférence, ainsi qu’aux autres événements.

Le directeur général de l’ISESCO a fait savoir que les processus de développement globaux et durables en Azerbaïdjan, de grandes réalisations obtenues sous la présidence du chef de l’Etat Ilham Aliyev étaient acceptés avec intérêt dans le monde musulman et au-delà.

Enfin, ils ont marqué qu’une coopération réussie s’effectuait entre l’Azerbaïdjan et l’ISESCO et se sont déclarés convaincus que les relations se renforceraient encore plus dans l’avenir.