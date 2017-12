Vernissage de l’exposition du Peintre du Peuple Ömer Eldarov au Centre Heydar Aliyev

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Jeudi 21 décembre, le Centre Heydar Aliyev a accueilli le vernissage de l’exposition «La beauté et la monumentalité» consacré au 90e anniversaire d’Ömer Eldarov, Peintre du Peuple, membre à part entière de l’Académie Nationale des Sciences d’Azerbaïdjan et recteur de l’Académie nationale de peinture d’Azerbaïdjan.

La cérémonie a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Anar Alekberov, assistant de la première vice-présidente azerbaïdjanaise, directeur du Centre Heydar Aliyev, a lu la lettre de félicitations de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva adressée au Peintre du Peuple Ömer Eldarov à l’occasion de son 90e anniversaire.

Ömer Eldarov a exprimé sa reconnaissance au président Ilham Aliyev et à la première dame Mehriban Aliyeva pour l’évaluation de son activité. Le Peintre du Peuple a noté que c’était un jour remarquable pour lui. O. Eldarov a dit être fier d’avoir été décoré de l’Ordre Heydar Aliyev, la plus haute distinction de l’Azerbaïdjan. Puis, il a parlé de l’attention du leader national Heydar Aliyev envers les représentants du monde de la culture et de l’art.

Le Peintre émérite Rassim Aliyev a abordé la riche création du Peinture du Peuple Ömer Eldarov. Il a noté que ses œuvres se distinguaient par leur originalité.

Pour sa part, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a aussi félicité le sculpteur et lui a souhaité de nouveaux succès dans son activité.

Puis, O. Eldarov a une fois de plus exprimé ses remerciements au président Ilham Aliyev, à la première dame Mehriban Aliyeva, ainsi qu’à Leyla Aliyeva pour leur attention.

Après les interventions, les participants ont visité l’exposition.