Le président Ilham Aliyev reçoit un groupe de personnalités religieuses musulmanes des républiques russes du Caucase du Nord VIDEO

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 22 décembre une délégation de personnalités religieuses musulmanes venues des républiques du Caucase du Nord de la Fédération de Russie.

Abordant de la conférence internationale sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel» tenue à Bakou, le président Ilham Aliyev a déclaré qu’elle contribuait à rapprocher encore davantage les différentes religions et nations et à renforcer la coopération internationale. Le chef de l'Etat a exprimé sa satisfaction de la participation d’une grande délégation de dirigeants religieux des républiques du Caucase du Nord de la Fédération de Russie à cette conférence et a noté que de telles réunions régulières renforçaient les relations amicales entre l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, y compris les républiques du Caucase du Nord. Le président Ilham Aliyev a noté que bien que l'année 2017, proclamée Année de solidarité islamique, approche de sa fin, l'Azerbaïdjan continuerait à contribuer à la solidarité des musulmans du monde et à coopérer avec les pays musulmans, et le conseil de coordination à fonder à cet égard créerait une bonne opportunité pour la réalisation de la future activité conjointe.

Le mufti de la République de Karatchaïevo-Tcherkessie, Ismaïl Berdiev, a pris la parole au nom des membres de la délégation et a déclaré qu'ils étaient satisfaits, comme toujours, de leur rencontre avec le président Ilham Aliyev. Il a exprimé sa gratitude au président azerbaïdjanais d’avoir apporté son soutien à l’excellente organisation de la conférence internationale sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel», marquant que ce forum contribuait considérablement à renforcer l’amitié entre les peuples.

Le président de la République a remercié pour les paroles agréables et a souligné que la stabilité, la coexistence pacifique et l’harmonie des représentants des différentes religions et nations dans le pays jouaient du grand rôle dans l’assurance de la croissance économique rapide, l'amélioration du bien-être du peuple. Le président Ilham Aliyev a dit qu'il existait des problèmes dans les pays musulmans et qu’il était très important de renforcer la solidarité entre les pays musulmans afin de les éliminer, soulignant que l’Azerbaïdjan continuerait d’y contribuer.