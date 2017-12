Le directeur général de l’ISESCO rencontre le personnel de l’Université d’Etat de Bakou

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l’ISESCO, a rencontré ce vendredi le personnel de l’Université d’Etat de Bakou.

L’académicien Abel Maharramov, recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, a fait savoir que le directeur général de l’ISESCO était l’un des politiciens les plus connus du monde, marquant qu’il avait contribué au développement de l’éducation, de la science et de la culture. Il a indiqué que l’objectif principal de l’ISESCO était de renforcer la solidarité entre les pays musulmans, d’améliorer encore davantage les relations réciproques, faire connaître les succès, la riche culture, la science et l’art des pays musulmans au monde entier.