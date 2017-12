Lettre de félicitations adressée à Sa Majesté impériale Akihito, Empereur du Japon

Sa Majesté impériale Akihito, Empereur du Japon

Bakou, le 22 décembre 2017.

Votre Majesté,

Permettez-moi d’adresser en mon nom propre et en celui du peuple azerbaïdjanais mes félicitations les plus sincères et mes meilleurs vœux à vous-même et, à travers Votre Majesté, au peuple japonais pour votre anniversaire de naissance, fête nationale du Japon.

Avec tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous-même et le peuple japonais ami, je vous prie de croire, Votre Majesté, à l'assurance de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan