La réunion de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-iranienne aura lieu bientôt

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

La prochaine réunion de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire aura lieu bientôt.

Cette idée a été prononcée lors de la rencontre de Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, co-président de ladite commission, avec Mahmoud Vaezi, chef du bureau présidentiel de la République islamique d’Iran.

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur les relations économiques azerbaïdjano-iraniennes, les perspectives de coopération et d’autres questions d’intérêt commun.

Le ministre azerbaïdjanais a souligné que les liens politiques entre les deux pays étaient à haut niveau grâce à la volonté politique et aux efforts communs des présidents azerbaïdjanais et iranien, ajoutant que la coopération se développait avec succès dans tous les domaines.

Il a été noté que 10 rencontres de haut niveau s’étaient tenues, plus de 100 visites réciproques avaient été effectuées par des délégations de différents niveaux, plus de 10 documents avaient été signés et 3 réunions de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire avaient eu lieu au cours des 4 dernières années.

S’exprimant sur l’élargissement de la coopération entre les deux pays, Chahin Moustafayev a noté que le chiffre d'affaires avait augmenté de 70% en 2016 et de 33% en janvier- septembre 2017.

Il a dit que l’Azerbaïdjan et l’Iran coopéraient en matière d’investissement et les entreprises iraniennes opéraient avec succès en Azerbaïdjan.

Le ministre a fait savoir que les deux pays coopéraient dans le cadre des projets comme Corridor de transport international Nord-Sud, Usine de construction automobile dans le Quartier industriel de Neftchala, Usine pharmaceutique dans le Parc industriel de Pirallahy, des centrales hydroélectriques «Khoudaferin» et «Qiz Qalasi» en matière énergétique, mettant en valeur l’importance de ces projets.

A son tour, Mahmoud Vaezi a exprimé sa satisfaction de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en marge de son déplacement à Bakou. Il a indiqué que des travaux importants avaient été effectués pour le développement de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années.

Evoquant les opportunités de coopération dans les domaines agricole, industriel, bancaire et pétro-gazier, Mahmoud Vaezi a fait savoir que les travaux effectués en matière de construction des usines de production automobile et pharmaceutique devaient être intensifiés.

Les discussions ont porté sur la prochaine réunion de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, le financement de la construction du chemin de fer Rasht-Astara, faisant partie du Corridor de transport international Nord-Sud, et le terminal d’Astara (Iran).