Marc Schneier : L'Azerbaïdjan contribue considérablement au dialogue interreligieux et interculturel

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan contribue considérablement au dialogue interreligieux et interculturel. C’est ce qu’a déclaré le rabbin Marc Schneier, président de la Fondation pour la compréhension ethnique, participant à la conférence internationale portant sur le thème «2017-Année de solidarité islamique : dialogue interreligieux et interculturel», dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Marc Schneier a souligné que la conférence de Bakou revêtait de l’importance en termes de rapprochement des différents peuples et religions et d'expansion des relations de coopération.

Marc Schneier a déclaré que le rôle de l'Azerbaïdjan dans le développement du dialogue inter-civilisationnel et interculturel était indéniable et l’a qualifié de bon exemple pour les autres pays. « Le président Ilham Aliyev joue un rôle important dans l'établissement du dialogue et de la compréhension entre les pays islamiques et les autres pays. Lors de la rencontre avec le chef de l'Etat, nous avons également discuté de la poursuite des travaux dans ce domaine », a-t-il avancé.