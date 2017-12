Des entreprises azerbaïdjanaises et russes signeront des mémorandums d'entente

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Le ministre russe du Développement économique Maxime Orechkine effectuera le 25 décembre une visite de travail en Azerbaïdjan. En marge de cette visite, des protocoles d’intention seront signés les entreprises azerbaïdjanaises et russes.

Le ministre russe devrait avoir une rencontre avec Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie. Maxime Orechkine participera à la réunion des conseils d'affaires Russie-Azerbaïdjan et Azerbaïdjan-Russie, ainsi qu’à l’inauguration de la représentation du Centre russe des exportations en Azerbaïdjan.

L’état actuel et les perspectives des relations économico-commerciales entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture, des transports, du bâtiment et du tourisme feront l’objet de discussions lors de la réunion. Le développement des projets d’investissement et des initiatives pertinentes et l’amélioration des conditions d’activité mutuelle entre les milieux d’affaires des deux pays seront également au menu des discussions.

Maxime Orechkine, ministre russe du Développement économique, Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Isguender Khalilov, président du Conseil d’affaires Azerbaïdjan-Russie, et Piotr Fradkov, président du Conseil d’affaires Russie-Azerbaïdjan, interviendront lors de la réunion.

A l’issue de la réunion, des protocoles d’intention seront signés entre les entreprises azerbaïdjanaises et russes en présence des ministres de l’économie des deux pays.