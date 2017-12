Le président Ilham Aliyev a inspecté les travaux effectués dans la Ville blanche de Bakou

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont assisté, dimanche 24 décembre, à l’ouverture de la rue Khagani Mammadov, d’un rond-point et d’un passage piéton souterrain sur cette rue, aux présentations d’un nouveau jardin et des quartiers dont les travaux de construction et d’aménagement se sont achevés dans la Ville blanche de Bakou.