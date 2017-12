Le président de la République reçoit une délégation menée par le ministre russe du Développement économique VIDEO

Bakou, 25 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 25 décembre une délégation menée par Maxime Orechkine, ministre du Développement économique de la Fédération de Russie.

Maxime Orechkine a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président russe Vladimir Poutine au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a félicité le président Ilham Aliyev pour son anniversaire et lui a souhaité des succès dans ses fonctions au profit du bien-être du peuple azerbaïdjanais. Le ministre russe s’est dit profondément impressionné par les processus de développement à Bakou.

Le chef de l'Etat a demandé de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux au président russe Vladimir Poutine, évoquant sa conversation téléphonique d’hier avec son homologue russe.

Le président Ilham Aliyev a souligné le développement réussi des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Russie, a marqué la nécessité de prendre des mesures supplémentaires en vue d’élargir encore plus la coopération économique et d’accroître le chiffre d’affaires, se félicitant de l'augmentation des exportations de l'Azerbaïdjan vers la Russie. Le chef de l'Etat a dit que la visite de Maxime Orechkine constituait une bonne occasion pour réviser l'élargissement des opportunités d'exportation et d'importation des deux pays.

Le ministre russe du Développement économique Maxime Orechkine s’est félicité que l’exportation des produits agricoles azerbaïdjanais vers la Russie se soit accrue. « Les consommateurs russes recevaient de bons produits agricoles azerbaïdjanais à l'époque de l'Union soviétique, cette croissance est acceptée par les Russes comme une bonne nouvelle. Il a dit que la partie russe avait pris une décision concernant l’entrée des 14 entreprises de production agricole azerbaïdjanaise sur les marchés russes.

A cet égard, le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude.

Lors de l’entretien, l'importance du corridor de transport Nord-Sud pour les deux pays a été mise en valeur, la croissance dynamique des relations commerciales entre les deux pays a été évoquée, les opportunités de coopération dans le domaine de l’investissement mutuel, du tourisme et du transport en transit ont fait l’objet de discussions.