La réunion des conseils d’affaires Azerbaïdjan-Russie et Russie-Azerbaïdjan s’est tenue à Bakou

Bakou, 25 décembre, AZERTAC

La réunion des conseils d’affaires Russie-Azerbaïdjan et Azerbaïdjan-Russie s’est tenue à Bakou.

Lors de son intervention, le ministre azerbaïdjanais de l’Economie Chahin Moustafayev a dit que les relations azerbaïdjano-russes se développaient régulièrement dans tous les domaines. Il a fait savoir que la Russie était l’un des partenaires commerciaux de l’Azerbaïdjan. Selon les résultats des 11 premiers mois de l’année courante, la Russie occupe la troisième place parmi les partenaires de l'Azerbaïdjan dans le domaine de la coopération commerciale et économique.

Le ministre a souligné l’existence d’un grand potentiel pour la coopération, évoquant la participation des entreprises russes aux parcs industriels créés en Azerbaïdjan, les domaines de fabrication des produits agricoles pour les marchés russes.

Maxime Orechkine, ministre russe du Développement économique, a souligné le développement élevé de la coopération économique. Il a fait savoir que le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et la Russie avait constitué 2,1 milliards de dollars au cours des 10 derniers mois de l’année courante, mettant en valeur les projets d’investissement effectués entre les deux pays.

Les participants de la réunion ont discuté de l’état actuel et des perspectives des relations économico-commerciales entre l’Azerbaïdjan et la Russie dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture, des transports, du bâtiment et du tourisme. Le développement des projets d’investissement et des initiatives, ainsi que l’amélioration des conditions des relations réciproques entre les milieux d’affaires des deux pays avaient été au cœur des discussions.

La réunion s’est soldée par la signature des protocoles d’intention entre les entreprises russes et azerbaïdjanaises en présence des ministres de l’économie des deux pays.