Aux Azerbaïdjanais du monde

Bakou, le 25 décembre 2017.

Mes chers compatriotes !

Mes chers concitoyens !

Je tiens à vous saluer chaleureusement et présenter mes vœux de bonheur et de paix à chacun d’entre vous à la veille du 31 décembre - la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde qui incarne les nobles sentiments comme l’unité nationale et l’amour pour la Patrie.

La loyauté de nos compatriotes dont les cœur battent pour la Patrie aux valeurs nationales et spirituelles et le renforcement de leurs relations avec l’Azerbaïdjan demeurent toujours au centre de l’attention de notre Etat. Les mesures cohérentes basées sur l’idéologie azerbaïdjanaise du leader national Heydar Aliyev ont donné l’impulsion à l’établissement d’une union plus étroite des Azerbaïdjanais de l'étranger, ont renforcé de façon significative le rôle des organisations diasporiques dans le développement des relations mutuellement bénéfiques avec les pays du monde.

La République d’Azerbaïdjan dispose aujourd'hui d'un grand potentiel économique, politique et culturel, ce qui nous ouvre de grandes opportunités afin de répondre de manière adéquate aux défis de l’époque. Les impacts de la crise économique et financière ont été éliminés, la durabilité du développement socio-économique et la stabilité socio-politique durable assurées dans notre pays qui avance, en tant qu’Etat indépendant, avec confiance sur son chemin . Nous avons obtenu de grands succès dans la mise en œuvre des projets transnationaux dont nous sommes l'initiateur.

La signature de l’accord sur la prolongation du contrat du siècle jusqu’en 2050 avec les géants pétroliers, la mise en service du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, l’achèvement des travaux sur le tronçon du chemin de fer Nord-Sud traversant notre pays servent au progrès de notre république et à l’amélioration du bien-être de notre peuple, augmente l’importance géostratégique de l’Azerbaïdjan dans le monde.

La position cohérente et décisive de notre Etat dans la promotion du dialogue interculturel et la solution des problèmes universels est accueillie avec sympathie sur la scène internationale. La proclamation de 2017 Année de solidarité islamique, l’organisation réussie du IVe Forum mondial sur le dialogue interculturel et des IVes Jeux de la solidarité islamique dans notre pays ont démontré une fois de plus que l’Azerbaïdjan était fidèle au multiculturalisme et aux traditions de tolérance.

Nous œuvrons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en ce qui concerne le développement global de notre Patrie. D’importantes tâches incombent aussi aux organisations diasporiques dans l’élargissement des relations internationales, la promotion de la riche et ancienne culture de notre pays, ainsi que dans la prévention des actes provocateurs contre l’Azerbaïdjan. A cet égard, nos concitoyens vivant à l’étranger doivent se réunir étroitement autour de l’idéologie azerbaïdjanaise pour protéger nos intérêts nationaux. Je suis convaincu que votre activité rationnelle et conjointe augmentera encore plus notre force, donnera une impulsion considérable au règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh qui préoccupe profondément nous tous et à la restauration de l’intégrité territoriale de notre pays.

Je vous souhaite une volonté forte et une activité organisée sur ce chemin et plein de bonheur et de prospérité dans votre vie.

Joyeuse fête !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan