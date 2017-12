La SOCAR discute des opportunités d’élargissement de la coopération avec la TPAO

Bakou, 26 décembre, AZERTAC

La SOCAR a discuté des opportunités d’élargissement de la coopération avec la société turque «Türkiye Petrolleri A.O.» (TPAO).

Les discussions ont été menées lors de la rencontre de Rövnag Abdoullayev, président de la SOCAR, et de Melih Han Bilgin, PDG de la société «Türkiye Petrolleri A.O.».

R. Abdoullayev a fait savoir que les relations entre les deux pays se développaient à un rythme ascendant. Il a noté que la société TPAO, un des premiers investisseurs étrangers en Azerbaïdjan, coopérait avec succès avec la SOCAR dans les projets tels qu’Azéri-Tchirag-Gunachli, Chahdeniz et Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Les réalisations acquises dans le cadre de ces projets servent actuellement à la croissance économique des deux pays frères.

«La SOCAR a diversifié ses activités pendant les dernières années et est en train de mettre en œuvre des projets géants en Azerbaïdjan, ainsi que dans différents pays prometteurs, y compris la Turquie. Les projets comme TANAP et la raffinerie Star seront complétés les mois prochains et seront mis en service à partir de l’année prochaine, ce qui aura un impact positif sur les revenus de la Turquie, de la SOCAR et de l’Azerbaïdjan», a-t-il ajouté.

Melih Han Bilgin, PDG de la société «Türkiye Petrolleri A.O.», a pour sa part dit qu’il y avait de grandes perspectives pour l’élargissement de la coopération. « La participation des sociétés turques dans les projets énergétiques réalisés par l’Azerbaïdjan, ainsi que les projets que la SOCAR met en œuvre en Turquie revêtaient une importance particulière pour l’économie des deux pays » a-t-il estimé.