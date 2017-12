La coopération azerbaïdjano-géorgienne a donné des résultats importants et concrets pour la région

Tbilissi, 27 décembre, AZERTAC

La Géorgie a obtenu de grandes réussites dans le domaine du développement des relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan. Nous entretenons un voisinage et une coopération exemplaires. C’est ce qu’a déclaré Mikheil Janelidze, vice-Premier ministre géorgien et ministre des Affaires étrangères, dans son intervention lors de la cérémonie consacrée au 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

«Notre coopération a donné des résultats importants et concrets non seulement pour nos deux pays, mais aussi pour la région. Nous avons élaboré les projets stratégiques les plus importants. Ce sont les projets qui relient l'Europe et l'Asie et apportent des progrès à la région», a indiqué le ministre.

«La Géorgie et l'Azerbaïdjan déploient des efforts conjugués pour le développement de la région, ainsi que de l’Europe et de l’Asie. Nous effectuerons de grands travaux afin de rendre notre amitié plus attrayante pour nos autres partenaires», a-t-il ajouté.