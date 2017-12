La Turquie a importé 463 millions de m3 de gaz depuis l’Azerbaïdjan en octobre

Bakou, 27 décembre, AZERTAC

La Turquie a importé 463 millions de m3 de gaz naturel depuis l’Azerbaïdjan en octobre dernier, selon un communiqué diffusé par l’Autorité turque de régulation du marché de l’énergie.

Au total, environ 5,2 milliards de m3 de gaz naturel ont été exportés depuis l’Azerbaïdjan vers la Turquie en janvier-octobre 2017.

En septembre dernier, la Turquie a importé 519 millions de m3 de gaz naturel depuis l’Azerbaïdjan. Ainsi, en septembre, l'Azerbaïdjan a été le deuxième pays d'importation de gaz naturel en Turquie.

En octobre dernier, la Turquie a importé 3 milliards 641 millions de m3 de gaz naturel par les gazoducs et 495 millions de m3 de gaz naturel par les terminaux GNL. Le pays a importé la plus grande partie du gaz naturel en octobre depuis la Russie, avec 2,17 milliards de m3, l’Iran se classe deuxième avec 581 millions de m3 et l’Azerbaïdjan troisième avec 463 millions de m3.