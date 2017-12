Message de félicitations de M. Darhan Kidirali, Président de l’Académie internationale turque

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Permettez-moi de vous féliciter sincèrement au nom des dirigeants de l'Académie internationale turque et en mon nom personnel pour votre anniversaire.

Grâce aux efforts inlassables de votre Excellence, l'Azerbaïdjan a remporté des succès significatifs dans le domaine socioéconomique, sur la scène socio-économique, dans la construction de l’Etat et l’arène internationale, est devenu un membre actif et influent de la communauté mondiale.

Vos activités visant à établir une plateforme de dialogue entre les cultures et les civilisations, à développer les traditions de multiculturalisme et assurer la paix et la tolérance ont joué un rôle important dans la transformation de l'Azerbaïdjan en l'un des États développés et sûrs de la région.

Je saisis cette heureuse occasion, Monsieur le Président, pour vous renouveler mes félicitations, former des vœux d’excellente santé pour vous, des succès dans votre haute mission et vos entreprises, ainsi que de paix et de bien-être pour le peuple azerbaïdjanais.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Darhan Kidirali

Président de l’Académie internationale turque