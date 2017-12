Des médecins militaires azerbaïdjanais rencontrent leurs homologues iraniens

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Conformément au plan de coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Iran dans le domaine militaire, un groupe de médecins militaires du Ministère azerbaïdjanais de la Défense a effectué une visite à Téhéran.

Le major-général Natig Aliyev, chef du Service de santé militaire du Ministère de la Défense, et le général de brigade Hassan Araghizadeh, chef du Service de santé des forces armées iraniennes, ont discuté du développement de la coopération.

La délégation azerbaïdjanaise s’est rendue aux hôpitaux Baqiyatallah et Jamaran du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique, à l’hôpital de Bessat du Ministère de la Défense et du Soutien logistique aux forces armées d'Iran et l’Université des sciences médicales de l’armée iranienne afin d’étudier les possibilités du service de santé des forces armées iraniennes. Les membres de la délégation azerbaïdjanaise ont visité un salon de la défense.