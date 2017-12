Le secrétaire général de la TurkPA : L’Azerbaïdjan est devenu un centre mondial pour le dialogue

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TurkPA), Altynbek Mamayoussoupov.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les activités actuelles et futures de l'Assemblée et sur les perspectives d'élargissement de la coopération interparlementaire entre les Etats membres. À ce titre, il a été noté que la TurkPA était une plateforme importante pour renforcer encore davantage les liens historiques, culturels et ethniques communs existant entre les Etats membres.

Au cours de l’entretien, les parties ont également discuté des relations de la TurkPA avec d'autres organisations responsables de la coopération interparlementaire.

Altynbek Mamayoussoupov a mis en valeur la réputation de l'Azerbaïdjan s’étant accrue au cours des dernières années, l’organisation d’un certain nombre d'événements internationaux réputés dans ce pays, marquant que l’Azerbaïdjan était devenu un centre mondial pour le dialogue.