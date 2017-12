La Fondation Heydar Aliyev organise une fête traditionnelle pour les enfants

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le 29 décembre, la Fondation Heydar Aliyev a organisé une fête traditionnelle pour les enfants au Palais Buta à la veille de la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du Monde et du Nouvel An.

La fête a été marquée par la présence de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation, et Arzu Aliyeva.

Les enfants ont été amenés au lieu de fête par les bus réservés pour eux. Une ambiance féérique avait été créée dans cet endroit décoré avec des goûts particuliers et mis à la disposition des enfants afin de les réjouir.

A l'initiative de la première vice-présidente de l'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, une fête est organisée chaque année à la veille de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel An pour les résidents des orphelinats, des maisons d’enfants et les enfants ayant besoin des soins spéciaux. Cette année n'a pas fait exception.

La fête a commencé par la projection d’une vidéo représentant les rencontres du leader national Heydar Aliyev, du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de la présidente de la Fondation Heydar Aliyev Mehriban Aliyeva avec les enfants, de leur attention à l’égard des enfants et de la jeune génération.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a pris la parole lors de la fête.

Ainsi, la fête qui fait partie des activités multiformes de la Fondation Heydar Aliyev a réjoui des centaines d'enfants. À la fin de la fête, chaque participant a reçu des cadeaux de la Fondation Heydar Aliyev. Cette fête s’est gravée dans la mémoire des enfants.