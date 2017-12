Message de félicitations adressé à M. Omar Hassan el-Béchir, Président de la République du Soudan

Son Excellence Monsieur Omar Hassan el-Béchir, Président de la République du Soudan

Bakou, le 28 décembre 2017.

Monsieur le Président,

Je présente en mon nom et au nom du peuple azerbaïdjanais mes plus sincères félicitations à vous-même et à votre peuple à l’occasion de la fête nationale de la République du Soudan.

Je saisis cette heureuse occasion pour vous souhaiter une excellente santé et des succès dans vos entreprises, ainsi que la paix et la prospérité au peuple soudanais ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan