La ville de Nakhtchivan s’habille de lumières REPORTAGE PHOTO

Nakhtchivan, 29 décembre, AZERTAC

Les rues et les avenues de Nakhtchivan, chef-lieu de la République autonome du Nakhtchivan, sont ornées à l’occasion de la fête du Nouvel An et des arbres de Noël dressés sur les places centrales de la ville. L’arbre le plus haut de la ville a été installé sur la place de l’avenue Heydar Aliyev. Cet arbre de Noël, d’une hauteur de 15 mètres, a été décoré de diverses guirlandes lumineuses.

Des décorations supplémentaires et des symboles de fête ont été installés dans différents endroits de la ville à l’occasion de la fête. Tous ceux qui sortent en ville le soir sont témoins des beautés mystérieuses.

Le bureau de correspondant de l’AZERTAC dans la République autonome du Nakhtchivan présente un reportage photo représentant les vues nocturnes de la ville.