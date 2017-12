Le secrétaire général de la TurkPA a félicité le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TurkPA), Altynbek Mamayoussoupov, a félicité le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde du 31 décembre et du Nouvel An. Il a souhaité que l’an 2018 apporte la stabilité, le succès et la paix à l'Azerbaïdjan et au monde turc.

Il a noté que les activités qui seraient effectuées par la TurkPA contribueraient considérablement à la coopération commune des pays turcophones et que de grandes réussites pour l’avenir seraient obtenues en 2018.

Pour rappel, Altynbek Mamayoussoupov avait été élu secrétaire général de la TurkPA lors de la 7ème session plénière de ladite organisation tenue le 8 décembre 2017.