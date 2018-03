Inauguration du complexe «ASAN Hayat» à Minguétchévir VIDEO

Minguétchévir, 27 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé ce mardi à l’inauguration du complexe «ASAN Hayat» à Minguétchévir.

Le chef de l’Etat et son épouse ont coupé le ruban symbolisant l’ouverture du complexe.

Fouad Alesguérov, chef de département – assistant du président azerbaïdjanais chargé des organes d'application de la loi et des questions militaires, et Inam Karimov, président de l’Agence nationale pour le service à la personne et les innovations sociales auprès de Présidence de la République d’Azerbaïdjan, ont fourni des informations détaillées sur le complexe au chef de l’Etat et à son épouse.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont parcouru le complexe.

Il a été noté que c’était déjà le 13e centre de l’Agence nationale pour le service à la personne et les innovations sociales auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a mis en marche le centre.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont ensuite pris connaissance des innovations dans le centre.

Les projets des centres du Service ASAN dont la construction et la mise en service sont prévues pour les prochaines années ont été présentés au chef de l’Etat et à son épouse.

Enfin, le président Ilham Aliyev a la première dame Mehriban Aliyeva se sont familiarisés avec «ASAN Pécha», qui fait partie d’«ASAN Hayat».