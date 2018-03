Michael Møller : L’expérience azerbaïdjanaise doit être promue au sein de l’ONU

Bakou, 28 février, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Michael Møller.

Le ministre Elmar Mammadyarov a noté que l’année dernière avait marqué le 25ème anniversaire de l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'ONU, a donné des informations sur la politique et les réalisations obtenues dans son pays en matière de développement socioéconomique et de mise en œuvre des Objectifs de développement durable, rapporte dans un communiqué le Ministère des Affaires étrangères.

Elmar Mammadyarov a souligné que l'Azerbaïdjan participait activement aux différents organismes onusiens, marquant qu’il avait été réélu au Conseil de sécurité de l'ONU en 2012-2013 et au Conseil économique et social pour les années 2017-2019 et qu’il avait pris une part active aux initiatives de l’ONU concernant le développement mondial. Exprimant son plaisir de l'adhésion de l'Azerbaïdjan au Programme de développement durable de l'ONU à l’horizon 2030, le ministre a déclaré que son pays avait adopté un certain nombre de programmes d'État pour mettre la stratégie nationale de développement du pays en conformité avec les Objectifs de développement durable.

Le ministre a informé son interlocuteur du processus de négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et a souligné que le conflit devait être résolu, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le cadre des frontières internationalement reconnues, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

Michael Møller a noté que l'Azerbaïdjan était l'un des membres les plus actifs de l'ONU et a déclaré que le développement rapide du pays, les décisions dans la solution des questions socio-économiques constituaient un modèle. Notant que des travaux sérieux avaient été réalisés en Azerbaïdjan concernant la stratégie « Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 », adoptée par les Nations Unies et couvrant 17 domaines, Michael Møller a déclaré que l'expérience de ce pays devait être promue dans le cadre des Nations Unies.

Elmar Mammadyarov a déclaré que le monument sculptural baptisé « Pensées et désirs », offert de l'Etat azerbaïdjanais à l’Office des Nations Unies à Genève pour le 25ème anniversaire de son adhésion à l’ONU, était un exemple symbolique de la coopération positive existante entre l’Azerbaïdjan et l’ONU.

Lors de l’entretien, les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt commun.