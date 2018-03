Les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le CICR au menu des discussions

Bakou, 28 février, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Les parties se sont déclarées satisfaites du développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le CICR depuis plus de vingt ans et ont échangé sur les travaux effectués dans ce contexte et les perspectives de développement des relations. À cet égard, le soutien et les aides apportés par le CICR à l'Azerbaïdjan ont été hautement appréciées, il a été noté que le Comité était un partenaire humanitaire international important pour l’Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du Ministère des Affaires étrangères.

Abordant les aspects humanitaires de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov a mis en valeur la nécessité de libérer Chahbaz Guliyev et Dilgam Asgarov, illégalement pris en otage par l'Arménie lors de leur visite dans leur terre natale en juillet 2014, faisant référence aux aspects humanitaires de l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Le ministre a souligné que l'Arménie violait brutalement ses obligations découlant des Conventions de Genève en effectuant des changements démographiques dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan avec l’installation des Arméniens en provenance de Syrie, les activités économiques illégales dans ces territoires.

L'appui humanitaire apporté par le CICR à la population résidant dans la zone frontalière du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh, ainsi que la collecte des échantillons biologiques auprès des familles des disparus ont été hautement appréciés, l’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre ces efforts à l'avenir dans le cadre d'une coopération efficace.

Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le CICR.