Filippo Grandi : Nous sommes ravis de la coopération du HCR avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 28 février, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu, à Genève, avec Filippo Grandi, Haut-Commissaire des nations unies pour les réfugiés.

Le ministre Elmar Mammadyarov a souligné que l'aide humanitaire fournie par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aux réfugiés et aux personnes déplacées en Azerbaïdjan, ainsi que l'état actuel de la coopération entre l'organisation et le pays étaient hautement appréciés, selon le Ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a fourni des informations détaillées sur les travaux de construction en cours dans le village de Djodjoug Merdjanly, libéré de l'occupation arménienne et dont la sécurité avait été assurée depuis l’avril 2016, et le retour des personnes déplacées dans ce village. Il a particulièrement souligné que les travaux sociaux en vue d’améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées dans le pays seraient poursuivis aussi dans les années à venir.

Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur de l’avancement des négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a ajouté que les négociations substantielles et fructueuses sur le règlement du conflit se poursuivraient avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE après les élections dans les deux pays. Le ministre a déclaré que les troupes arméniennes devaient être retirées des territoires occupés de l'Azerbaïdjan conformément aux exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU pour changer le statu quo basé sur l'occupation.

En ce qui concerne le fait de l’installation illégale des réfugiés syriens d’origine arménienne dans les territoires azerbaïdjanais occupés, le ministre a marqué qu’il était nécessaire que les organisations internationales et la communauté mondiale prêtent une grande attention à cette question.

Filippo Grandi a exprimé son plaisir de la coopération du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec l'Azerbaïdjan et a salué les dons volontaires de ce pays à ladite organisation.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération et sur les questions figurant à l'ordre du jour entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.