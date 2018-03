Brock Bierman : Les Etats-Unis d’Amérique sont fidèles à la coopération avec l’Azerbaïdjan

Khatchmaz, 28 février, AZERTAC

Notre objectif est d’œuvrer avec les pays pour devenir partenaire dans leur développement. Les États-Unis sont fidèles à la coopération avec l'Azerbaïdjan pour construire un avenir plus sûr, plus démocratique et plus prospère. C’est ce qu’a déclaré Brock Bierman, administrateur adjoint pour l’Europe et l’Eurasie à l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), lors d’une rencontre organisée le 28 février dans le village de Niyazoba, dans la région de Khatchmaz, avec les représentants de la communauté locale.

Brock Bierman a fait savoir que des rencontres avaient été tenues avec les représentants des organisations et des institutions internationales présentes dans le pays, dont l'Union européenne, les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour discuter de l'aide étrangère à l'Azerbaïdjan. De plus, il a reçu des informations détaillées sur les activités des représentants des organisations de la société civile.

Au cours de sa visite à Khatchmaz, l’administrateur adjoint de l’agence pour l'Europe et l'Eurasie a pris connaissance d'un certain nombre de projets réalisés conjointement par l'USAID et le gouvernement azerbaïdjanais. B.Bierman a rencontré des écoliers dans les salles de classe supplémentaires construites pour l'école secondaire du village de Niyazoba dans le cadre de ces projets et a noté que neuf projets avaient été mis en œuvre à Khatchmaz et encore trois autres seraient mis en œuvre dans un proche avenir.