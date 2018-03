Tokyo 2020 : les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques dévoilées

Tokyo, 28 février, AZERTAC

Les organisateurs de Tokyo 2020 ont dévoilé mercredi les mascottes choisies pour incarner les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Ces mascottes, qui n’ont pas encore de nom, seront officiellement lancées en été 2018.

Motifs en damier bleu pour les jeux Olympiques, rose pour les jeux Paralympiques, et silhouettes élancées, ces «yuru-kyara» sont censées avoir des pouvoirs magiques permettant de «se déplacer instantanément» n'importe où, de «parler au vent et aux rochers» et «de déplacer les objets d'un simple regard».